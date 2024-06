V Rusiji na več let zapora obsodili ameriškega vojaka

Moskva, 19. junija - Sodišče v Vladivostoku je danes pripadnika ameriške vojske obsodilo na tri leta in devet mesecev zapora, potem ko so ga zaradi kraje in napada na rusko partnerko v začetku maja pridržale ruske oblasti. Njegov odvetnik se namerava na odločitev sodišča pritožiti, poročajo tuje tiskovne agencije.