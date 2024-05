V Vladivostoku priprli ameriškega vojaka

Washington, 7. maja - Pripadnika ameriške vojske, ki je bil nameščen v Južni Koreji in se je na lastno pobudo odpravil v Rusijo, so minuli teden zaradi kraje priprle tamkajšnje oblasti. Tako so navedbe ameriških medijev danes potrdile ruske oblasti. Po navedbah virov več ruskih medijev, je Američan v priporu, ker naj bi ob kraji še fizično napadel svojo rusko partnerko.