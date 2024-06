Poslanci DZ sprejeli novelirani zakon o kazenskem postopku

Ljubljana, 19. junija - Poslanci so s 47 glasovi za in 26 glasovi proti sprejeli novelo zakona o kazenskem postopku, vloženem po skrajšanem postopku. Podprli so ga v Svobodi, SD in Levici ter manjšinska poslanca, proti so bili v SDS in NSi. Z novelo, s katero med drugim uresničujejo ustavno odločbo iz julija lani, zaostrujejo pogoje za preiskavo elektronskih naprav.