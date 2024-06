DZ opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o kazenskem postopku

Ljubljana, 19. junija - Poslanci so na redni seji DZ opravili drugo obravnavo vladnega predloga novele zakona o kazenskem postopku, vloženega po skrajšanem postopku. Noveli, ki med drugim zaostruje pogoje za preiskavo elektronskih naprav, so v koalicijskih Svobodi, SD in Levici so mu napovedali podporo, ne bodo pa ga podprli v SDS in NSi.