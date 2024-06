S Poletno nočjo se začenja Ljubljana festival

Ljubljana, 20. junija - Z začetkom poletja se začenja tudi Ljubljana festival, ki ga bo nocoj na Kongresnem trgu odprl tradicionalni koncert Poletna noč. Letošnjega so posvetili trem mariborskim pevkam, Ditki Haberl, Alenki Pinterič in Neci Falk. Skladbe, s katerimi so se zapisale med poslušalce, bodo interpretirali različni izvajalci ob spremljavi zasedb RTV Slovenija.