Ljubljana Festival predstavil prvi paket koncertov poletnega festivala

Ljubljana, 7. maja - Ljubljana Festival, ki bo v 72. izdaji potekal od 20. junija do 3. septembra, bo znova ponudil vrsto koncertov in predstav. Med drugim bodo nastopili Arturo O'Farrel & Afro Latin Jazz Orchestra in Margareth Menezes, ponudil bo tudi The Chick Corea Symphony Tribute Ritmo, Španske noči, Zappa Day in koncert ob izidu albuma skupine Bossa de Novo.