Ana Marwan prejela nagrado Ingeborg Bachmann

Na 46. dnevih literature v nemškem jeziku v Celovcu se je pisateljica predstavila na povabilo avstrijskega literarnega kritika Klausa Kastbergerja, ki je bil tudi član sedemčlanske mednarodne žirije za celovško literarno nagrado. Za nagrado se je sicer potegovalo 14 avtorjev.

Kandidati so se letos ponovno predstavili pred žirijo in občinstvom z branjem odlomkov svojih še neobjavljenih del. Izvirna besedila so morala biti v nemščini.

Ana Marwan je nedavno prejela tudi nagrado Društva slovenskih literarnih kritikov kritiško sito, ki je njenemu roman Zabubljena prisodilo oceno najboljšega literarnega dela leta 2021.

Ana Marwan se je leta 1980 rodila v Murski Soboti. Po študiju primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je leta 2005 preselila na Dunaj, kjer je leta 2008 prejela literarno nagrado Schreiben zwischen den Kulturen. Leta 2019 je pri avstrijski založbi Otto Müller izšel njen knjižni prvenec v nemščini Der Kreis des Weberknechts, lani je sledil roman Zabubljena v slovenskem jeziku. Od leta 2018 živi in dela v avstrijskem kraju Wolfsthal v bližini Bratislave in Dunaja.

Celovec nagrado v spomin na pisateljico Ingeborg Bachmann podeljuje od leta 1977. Velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v nemško govorečem svetu in je vredna 25.000 evrov. Leta 2011 je nagrado prejela koroška Slovenka Maja Haderlap za svoj prvenec Engel des Vergessens (Angel pozabe).

Pisateljica in pesnica Ingeborg Bachman se je rodila 25. junij 1926 v Celovcu in umrla 17. oktobra 1973 v Rimu. Znana je tudi pod psevdonimom Ruth Keller. Velja za eno izmed najpomembnejših nemško pišočih avtoric 20. stoletja.