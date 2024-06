V kliničnem centru v Zagrebu po okužbi z legionelo umrli trije bolniki

Zagreb, 18. junija - V zagrebškem kliničnem centru KBC se je v zadnjih dveh mesecih in pol z legionelo okužilo šest pacientov, trije pa so umrli, so danes sporočili iz bolnišnice. Za zdaj še ni znano, ali je bila smrt pacientov neposredno povezana z legionelo. Prav tako še ni znano, ali so se okužili v bolnišnici ali izven nje.