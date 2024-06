Saje pri maši za domovino: Ljubite vse, tudi tiste, ki so vam nasprotni

Ljubljana, 18. junija - Pred dnevom državnosti so škofje v ljubljanski stolnici darovali sveto mašo za domovino. Predsednik SŠK Andrej Saje je zbranim dejal, da ljubezen v svetu krutih odnosov ni sladko čustvo, temveč zvestoba in sposobnost, da zdržijo na poti, ki so se ji zavezali v dobro drugih. Ob tem jih je pozval, naj ljubijo vse, tudi tiste, ki so jim nasprotni.