Saje: Človeško življenje je edinstveno in s tem nedotakljivo

Ljubljana, 21. junija - Pred dnevom državnosti so škofje v ljubljanski stolnici darovali mašo za domovino. V pridigi se je predsednik SŠK Andrej Saje dotaknil tudi predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in bil do njega kritičen, ker da posega v dostojanstvo človeka. "Človeško življenje je edinstveno in s tem nedotakljivo," je opozoril.