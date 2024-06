Prodaja na drobno v ZDA maja navzgor

Washington, 18. junija - Prodaja na drobno je v ZDA maja narasla, vendar le za 0,1 odstotka, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Skromna rast je posledica nadaljevanja splošnega gospodarskega ozračja povišane inflacije in obrestnih mer, je poročala televizija CNBC, katere analitiki so pričakovali 0,3-odstotno mesečno rast.