Prodaja na drobno marca v ZDA narasla bolj od pričakovanj

Washington, 15. aprila - Prodaja na drobno je v ZDA marca glede na februar narasla za 0,7 odstotka, danes poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Številke so presenetile analitike, ki so pričakovali precej šibkejšo rast, in sicer okoli 0,3-odstotno. Podatki kažejo, da povišana inflacija v marcu potrošnikov ni ovirala pri porabi.