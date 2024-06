V kliničnem centru v Zagrebu po okužbi z legionelo umrli trije bolniki

Zagreb, 18. junija - V zagrebškem kliničnem centru KBC so danes umrli trije bolniki, okuženi z legionelo, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili v bolnišnici. Pred tem so sporočili, da je okuženih pet bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki jim je legionela samo še poslabšala stanje.