Spar in YouSea v partnerstvo za zaščito morskih travnikov

Ljubljana, 18. junija - Trgovsko podjetje Spar Slovenija začenja sodelovanje z zavodom YouSea, ki si prizadeva za zaščito slovenske obale, morja in biotske raznovrstnosti v njem ter za dolgoročno ohranjanje ribjih populacij in drugih organizmov. Skupaj bodo izvajali akcije čiščenja morskih travnikov v slovenskem morju, so sporočili iz družbe.