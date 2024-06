SOS za vode: Kemijsko in ekološko stanje slovenskega morja je dobro

Koper, 7. junija - Slovensko morje kljub prisotnosti določenih onesnaževalcev, kot sta pomorski promet in navtični turizem, ni pretirano onesnaženo, so za STA pojasnili na Morski biološki postaji Piran. Na Agenciji RS za okolje (Arso) ocenjujejo, da sta kemijsko in ekološko stanje morja trenutno dobra, stanja pa ne ogrožajo niti vodotoki, ki se izlivajo vanj.