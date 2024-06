Nemški preiskovalci zasegli rekordnih 35 ton kokaina

Düsseldorf, 18. junija - Nemški kriminalisti so v večmesečni akciji zasegli več kot 35 ton kokaina v skupni vrednosti 2,6 milijarde evrov, so v ponedeljek v Düsseldorfu sporočili preiskovalci. S pomočjo kolumbijskih kolegov so rekordne količine prepovedane droge zasegli na več lokacijah v treh državah, večino v hamburškem pristanišču, poroča nemška tiskovna agencija dpa.