Poročilo: Droge v Evropi čedalje močnejše in vse bolj razširjene

Lizbona, 11. junija - Trg z drogami v Evropi je kompleksen in se hitro razvija, že uveljavljene prepovedane droge so lahko dostopne, hitro in pogosto pa se pojavljajo tudi nove, v danes objavljenem poročilu ugotavlja evropski center za spremljanje drog (EMCDDA). Obenem opozarja na nevarnost vedno močnejših substanc, nepreverjenih mešanic in uživanja več drog hkrati.