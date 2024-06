Sveta krajevnih skupnosti s pozivom OŠ Velika Dolina k izključitvi nasilnega učenca

Brežice, 18. junija - Sveta krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice sta na ponedeljkovi skupni izredni seji tamkajšnjo osnovno šolo pozvala k izključitvi učenca, ki je pred tednom dni fizično napadel devetošolca in ga močno poškodoval. Formalni sklep s pozivom naj bi sicer sveta dokončno potrdila na današnji dopisni seji.

Predlog, da sveta na današnji dopisni seji tudi formalno glasujeta o pozivu za izključitev učenca iz šole, so člani svetov obeh krajevnih skupnosti na ponedeljkovi seji potrdili soglasno, zato je pričakovati, da bo danes na glasovanju sprejet.

Ravnateljica šole Anja Zevnik je po seji poudarila, da gre za sklep svetov krajevnih skupnosti, od katerega se distancira. Šola namreč po zakonu nima možnosti, da učenca izključi, je povedala. Prav tako po njenih besedah skorajda ni možnosti, da bi učenca prešolali, saj se mora s tem strinjati šola, na katero bi odšel.

Predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert se s takšno razlago ne strinja, zato je napovedal, da bodo pri sklepu vztrajali. Praksa nekaterih šol namreč po njegovih besedah kaže, da je izključitev možna. Poziv, naj šola učenca izključi, nameravata sveta krajevnih skupnosti predstaviti tudi izredni seji brežiškega občinskega sveta, ki bo po Žibertovih besedah v četrtek.

Na ponedeljkovi seji so sicer člani svetov obeh krajevnih skupnosti, člani sveta staršev in vodstvo šole skušali najti rešitev, kako bi učencem v naslednjem šolskem letu zagotovili varnost.

Ravnateljica je povedala, da ima šola zelo malo vzvodov, da učinkovito ukrepa zoper nasilne učence. Nasilje na šoli se je po njenih besedah okrepilo v lanskem šolskem letu, dodatno pa se je povečalo v letošnjem, pri čemer ni znala natančneje pojasniti, ali so vzrok za to nekateri romski učenci, kot v nedavnem primeru nasilja, ali tudi drugi učenci. "Težava je vedenje, ki se izrazi. V nekaterih primerih je prišlo do tega, da se učenci ne znajo brzdati in se odzovejo z agresijo," je dejala.

Težave so po njenih besedah skušali reševati skupaj z ministrstvom, šolsko inšpekcijo, centrom za socialno delo in policijo, vendar očitno niso bili dovolj uspešni. Razlog med drugim vidi v tem, da imajo nekatere institucije premalo pooblastil in da jim tudi na pristojnem ministrstvo ne znajo natančneje svetovati, kako naj ravnajo. "Tako se zavedamo, da nam odgovorov ne bo dal nihče. Morali jih bomo poiskati na šoli," je dejala.

Predsednik sveta staršev Mitja Bizjak je opozoril, da se učenci v šoli ne čutijo dovolj varne. Krivci so po njegovih besedah predvsem nekateri romski učenci, ki si dovolijo več kot ostali. "Šola jih sicer sankcionira, ampak se nič ne prime," je dejal.

Člani svetov obeh krajevnih skupnosti so opozorili, da sta v krajevni skupnosti Velika Dolina problematični dve družini, ki sta se k njim preselili po tistem, ko sta se morali izseliti iz romskega naselja Rimš v Krškem. Iz ene od teh družin prihaja tudi nasilni učenec. Skušali so narediti že marsikaj, da bi se družini vklopili v skupnost, a pri tem niso uspešni, so povedali.

Po besedah ravnateljice ima nasilni učenec trenutno prepoved vstopa v šolo, kakšno rešitev zanj bodo našli za naslednje šolsko leto (eno leto bo namreč še šoloobvezen), pa bodo še videli. "Potrudili se bomo, da bomo našli neko rešitev, zagotovo pa jo bomo iskali v sodelovanju s pristojnimi institucijami in lokalno skupnostjo," je dejala.

Žibert pa je opozoril, da bodo predlagali, da se vsi učenci šolajo na daljavo, v kolikor ne bo primerne rešitve za naslednje šolske leto. Takšna ideja sicer ni všeč Bizjaku. Zakaj bi zaradi enega učenca zagrenili življenje vsem ostalim 130, se je vprašal.