Kitajska označila sklepno izjavo G7 za arogantno in polno laži

Peking, 17. junija - Kitajska je bila danes kritična do sklepne izjave skupine G7, v kateri so med drugim posvarili Peking pred zagotavljanjem Rusiji sestavnih delov za orožja. Po oceni kitajskega zunanjega ministrstva je sklepna izjava polna arogance, predsodkov in laži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.