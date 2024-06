Med ključnimi področji fundacije Alma predsednice Pirc Musar skrb za starejše in mlade

Ljubljana, 17. junija - Predstavniki fundacije Alma so na novinarski konferenci v Ruski dači predstavili fundacijo Alma predsednice republike Nataše Pirc Musar. Napovedali so, da bodo v okviru projektov naslavljali predvsem karierni razvoj mladih in medgeneracijsko sodelovanje, pri čemer se bodo povezovali z drugimi organizacijami za spremembe v družbi.