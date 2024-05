Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje zdaj Zveza Anita Ogulin in ZPM

Ljubljana, 15. maja - Humanitarna organizacija v javnem interesu Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje se je preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM, so v organizaciji danes pojasnili na novinarski konferenci. Preimenovanje v ničemer ne spreminja organiziranosti in dejavnosti organizacije, so še poudarili.