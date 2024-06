Poročili: Izdatki za jedrska orožja so se povečali za tretjino

Ženeva, 17. junija - V zadnjih petih letih so države z jedrskim orožjem ob vse večjih geopolitičnih napetostih posodobile svoje zaloge in povečale izdatke za arzenal atomskega orožja za tretjino, danes opozarjata ločeni poročili Pogodbe o prepovedi jedrskega orožja (Ican) in Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri).