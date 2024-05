Rusija v bližini Ukrajine začela vaje z jedrskim orožjem

Moskva, 21. maja - Rusija je danes v bližini Ukrajine začela vojaške vaje s taktičnim jedrskim orožjem. Namen vaj je krepitev pripravljenosti vojske za zagotavljanje suverenosti in ozemeljske celovitosti Rusije, je pojasnilo obrambno ministrstvo v Moskvi in dodalo, da so vaje odgovor na provokativne izjave in grožnje nekaterih zahodnih voditeljev.