Mirovno konferenco o Ukrajini sklenili s skupno izjavo

Bern, 16. junija - Voditelji 80 držav od 93 sodelujočih so s skupno izjavo danes končali mirovno konferenco o Ukrajini. Izjava pravi, da sta za dosego miru nujna sodelovanje in dialog med vsemi stranmi, Rusija pa mora zagotoviti neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, poročajo tuje agencije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želi čimprej novo srečanje.