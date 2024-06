Grossmannov festival: čari nenormalne normalnosti

piše Alenka Vesenjak

Ljutomer, 16. junija - V Ljutomeru se je po petih dneh končal Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki v Prlekijo že 20 let privablja ljubitelje žanra in vse, ki bi se radi spočili od norm, uglajenosti, politične korektnosti in vsesplošnega reda, ob tem pa po drugi poti razmišljali, v kakšni družbi živijo.