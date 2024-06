Ukrajina pogoje Putina za mirovne pogovore označila za žaljive

Kijev, 14. junija - Pogoji ruskega predsednika Vladimirja Putina za prekinitev ognja in začetek mirovnih pogovorov, ki vključujejo umik ukrajinskih sil iz štirih priključenih regij, so žaljivi za zdravo pamet, je danes izjavil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Putinove pogoje so zavrnili tudi v Natu in ZDA.