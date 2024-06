Založniku Lojzu Wieserju odlikovanje dežele Dunaj

Dunajska svetnica za kulturo Veronica Kaup-Hasler je ob podelitvi odlikovanja izpostavila, da se je Wieser "podal tudi v druge jezikovne svetove, da bi literaturo z obrobja Evrope ponesel med nas", je objavljeno na spletni strani mesta Dunaj.

Poleg Wieserja sta odlikovanje dežele Dunaj prejela še književnica Rosa Pock ter pisatelj in prevajalec Peter Waterhouse. Dunajska svetnica je vse odlikovance označila za osebnosti, ki so z razmišljanjem izven meja presegale meje.

Alois Lojze Wieser, rojen leta 1954 v Celovcu, je odraščal v naselju Čahorče na jugu avstrijske Koroške, ki je del dvojezične občine Kotmara vas. Slovensko gimnazijo je obiskoval v Celovcu, opravil knjigotrško vajeništvo in na Dunaju ustanovil lastno tiskarno.

Vodil je tudi založbo Drava, ki je bila specializirana za slovenske knjige in prevode slovenske literature v nemščino. Leta 1987 je ustanovil založbo Wieser in med drugim začel objavljati nemške prevode slovenskega, hrvaškega, bolgarskega, romunskega, madžarskega, češkega in poljskega leposlovja in s tem v nemškogovorečem prostoru širil prisotnost tujejezičnih klasik.

Od leta 2013 vodi tudi lastno televizijsko serijo Okus Evrope, v kateri potuje po evropskih državah in njihovih kuhinjah ter ponuja nepričakovane vpoglede v zgodovino in kulturo Evrope.

Za zasluge na področju kulturnega in literarnega izobraževanja je založnik prejel že več nagrad. Poleg regionalnih in strokovnih je leta 1990 kot prvi prejel takrat novoustanovljeno avstrijsko državno nagrado za založnike, leta 2004 je prejel strokovni naziv profesor.