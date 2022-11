S sloganom Berem svet odprli letošnji knjižni sejem

Ljubljana, 21. novembra - V Festivalni dvorani so odprli letošnji 38. slovenski knjižni sejem, ki se po 50 letih vrača na Gospodarsko razstavišče, kjer bo potekal do nedelje, do 4. decembra pa tudi na spletu. Ob tem so podelili Schwentnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. Prejel jo je ustanovitelj založbe Wieser Lojze Wieser.