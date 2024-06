Putin pogajanja pogojuje z umikom ukrajinskih sil iz štirih priključenih regij

Moskva, 14. junija - Rusija bo nemudoma pristala na prekinitev ognja in začela mirovna pogajanja, če bo Ukrajina umaknila vojake iz regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki si jih je sicer Moskva nezakonito priključila, in opustila svoja prizadevanja za vstop v zvezo Nato, je danes izjavil ruski predsednik Vladimir Putin.