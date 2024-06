Surs ob poletni muzejski noči: Obisk muzejskih razstav in galerij se povečuje

Ljubljana, 15. junija - Muzeji, galerije in nekatere druge ustanove od leta 2002 na tretjo junijsko soboto pripravljajo skupno akcijo Poletno muzejsko noč, v okviru katere na široko odprejo vrata vsem, ki jih zanimata dediščina in kultura. Letos vabijo na 357 dogodkov. Obisk muzejskih in galerijskih razstav se je v zadnjih 30 letih po podatkih statističnega urada povečal.