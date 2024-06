Razposajeni papež se je pred pred odhodom na G7 šalil s komiki

Bari, 14. junija - Papež Frančišek se je danes pred odhodom na vrh G7 šalil z več kot sto komedijanti s celega sveta, med katerimi so bili Whoopi Goldberg, Chris Rock in Jimmy Fallon. Avdience v Vatikanu so se udeležili komiki iz 15 držav, od Argentine do Vzhodnega Timorja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.