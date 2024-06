Zakonca Popovič Mestnemu muzeju podarila secesijsko steklo

Ljubljana, 16. junija - V začetku junija so v Mestnem muzeju Ljubljana (MGML) s podpisom darilne pogodbe v javno muzejsko zbirko prejeli redek primer še ohranjenega jedkanega stekla s secesijskim okrasom kot darilo zakoncev Popovič. Kot so sporočili iz muzeja, gre za redko in dragoceno dediščino.