Na razstavi o Ilirskem kraljestvu tudi umetelno izdelani stol za grofa Sauraua

Ljubljana, 6. junija - V Mestnem muzeju Ljubljana (MGML) se z razstavo Neznano kraljestvo: Ilirija ali kar hočete, ki je na ogled do 29. septembra, posvečajo avstrijskemu upravnemu projektu Kraljestvo Ilirija, ki naj bi kot upravna enota nasledilo francosko Ilirijo. V razstavo so med drugim vključili poklonitveni prestol, paket kart za tarok in Sokolski robec.