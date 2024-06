Kijev/Rostov, 14. junija - Rusija je ponoči izstrelila več deset raket in dronov nad Ukrajino, pri čemer jih je ukrajinska vojska večino uspela prestreči. Podobno so iz ruske vojske sporočili, da so ponoči nad svojim ozemljem sestrelili 87 ukrajinskih dronov, poročajo tuje tiskovne agencije.