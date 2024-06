Osrednja nagrada Lirikonfesta Velenje Borutu Gombaču in Mateju Krajncu

Velenje, 13. junija - Velenjska knjižna fundacija je ob koncu tridnevnega festivala liričnega in potopisnega občutja, 23. Lirikonfesta Velenje razglasila dobitnika književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti. Nagrado za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju sta prejela Borut Gombač in Matej Krajnc, so sporočili organizatorji Lirikonfesta.