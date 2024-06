V Velenju začetek tridnevnega pesniško-potopisnega Lirikonfesta

Velenje, 11. junija - S pesniško-potopisnim branjem in koncertom Luke Gluvića z zasedbo se bo drevi v Kreativnem centru Čuk začel 23. Lirikonfest Velenje - festival liričnega in potopisnega občutja. Festival bo do 13. junija postregel s pesniškimi branji, glasbo in drugimi dogodki, na osrednji prireditvi, ki bo v četrtek, pa bodo podelili festivalske nagrade.