Voditelji G7 pozdravili dogovor o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja

Brindisi/Moskva, 13. junija - Voditelji sedmih najrazvitejših gospodarstev sveta (G7) in EU so pozdravili današnji dogovor skupine o zagotovitvi 50 milijard dolarjev za Ukrajino z uporabo zamrznjenega ruskega premoženja. Dogovor, ki ga je Rim uradno potrdil, je pričakovano pozdravil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, medtem ko so v Moskvi kritični.