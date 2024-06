Na konferenci o voditeljstvu v zdravstvu poudarili pomen digitalnih kompetenc

Bled, 14. junija - Udeleženci mednarodne konference na Bledu razpravljajo o izzivih, priložnostih in rešitvah voditeljstva v zdravstvu v dobi novih tehnologij. Med drugim so poudarili, da je pomembno zaposlene v zdravstvu opremiti z digitalnimi kompetencami, saj digitalizacija prinaša številne priložnosti in rešitve za zdravstvo.