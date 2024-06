Slovenija in Hrvaška s projektom krepita usposobljenost strokovnjakov na področju paliativne oskrbe

Ljubljana, 13. junija - V projektu Krepitev celovite paliativne oskrbe v čezmejnih regijah Hrvaške in Slovenije (PALI-CARE) partnerji iz obeh držav krepijo usposobljenosti strokovnjakov na področju paliativne oskrbe. Cilj projekta je tudi vzpostavitev čezmejnega sodelovanja na področju izmenjave znanj in izkušenj s tega področja, so zapisali v sporočilu za javnost.