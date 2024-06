Za Francoza usoden obisk ruskega kozmodroma Bajkonur

Almaty, 13. junija - Za Francoza, ki je skušal nezakonito vstopiti na območje ruskega vesoljskega izstrelišča Bajkonur v Kazahstanu, se je podvig slabo končal. Moškega so pred dnevi našli mrtvega v kazaški stepi v bližini izstrelišča, kjer naj bi umrl zaradi dehidracije, so sporočili ruski preiskovalci, ki so na območju pridržali še enega Francoza.