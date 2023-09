Ruska kozmonavta in ameriška astronavtka poleteli proti ISS

Bajkonur, 15. septembra - Ruska kozmonavta in ameriška astronavtka so danes z raketo Sojuz MS-24 vzleteli z vesoljskega izstrelišča Bajkonur v Kazahstanu in poleteli proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS). To naj bi dosegli dobre tri ure po vzletu, poročajo tuje tiskovne agencije.