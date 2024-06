Trgovci razočarani nad uredbo o oblikovanju cen goriv

Ljubljana, 13. junija - Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki jo je danes potrdila vlada, je trgovce razočarala. Poudarili so, da takšne marže za goriva ne omogočajo nemotenega poslovanja in ogrožajo dolgoročni razvoj naftnih trgovcev. Znova so tudi opozorili, da vlada ni predstavila strokovnih argumentov za svoje odločitve.