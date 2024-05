Po mnenju naftno-plinskega komiteja razlogov za regulacijo cen goriv ni več

Ljubljana, 16. maja - V Slovenskem nacionalnem naftno-plinskem komiteju Svetovnega naftnega sveta (SNNK - WPC) so zaskrbljeni zaradi osnutka uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, po katerem bi se cene na servisih zunaj avtocest določalo na 28 dni. Ocenjujejo, da bi to še poslabšalo položaj trgovcev z naftnimi derivati in da za regulacijo ni več razlogov.