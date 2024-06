Invalidske komisije Zpiza lani izdale skoraj za polovico izvedenskih mnenj več kot leta 2019

Ljubljana, 13. junija - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je danes na seji največ pozornosti namenil analizi o delu izvedenskih organov zavoda. Invalidske komisije prve in druge stopnje so lani izdale več kot 66.100 izvedenskih mnenj ali skoraj 21.000 več kot leta 2019, je povedala direktorica sektorja za izvedenstvo Zpiza Lidija Šubelj.