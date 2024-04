Furs lani za Zpiz pobral za 8,8 odstotka več socialnih prispevkov

Ljubljana, 18. aprila - Furs je lani pobral za 5,9 milijarde evrov socialnih prispevkov, ki so prihodek pokojninske blagajne. To je 8,8 odstotka več kot leto prej. Neplačani dolg, nastal lani, je konec februarja letos znašal 16,4 milijona evrov in je še naprej v postopkih izvršbe, navaja poročilo Fursa, s katerim se je danes seznanil svet pokojninskega zavoda.