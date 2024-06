Zaradi novih sankcij ZDA na moskovski borzi ustavljeno trgovanje z dolarjem in evrom

Moskva/Washington, 13. junija - Po tem ko so ZDA Rusijo zaradi agresije na Ukrajino v sredo udarile z novim svežnjem sankcij, je danes ruska centralna banka na borzi v Moskvi ustavila trgovanje z ameriškim dolarjem in evrom. Ruske oblasti so ob tem sporočile, da se bodo na ameriške sankcije odzvale s sprejetjem povračilnih ukrepov.