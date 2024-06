ZDA naznanile nove sankcije proti Rusiji

Washington, 12. junija - ZDA so danes naznanile vrsto novih sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Te bodo vključevale več kot 300 posameznikov in organizacij v Rusiji, pa tudi v državah, kot so Kitajska, Turčija in Združeni arabski emirati. Poleg novih sankcij ameriško ministrstvo za finance razširja tudi svojo opredelitev ruske vojaško-industrijske baze.