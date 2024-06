Svetina na konferenci ZN o pravicah invalidov pozval k aktivni drži pri skrbi zanje

Ljubljana/New York, 13. junija - Varuh Peter Svetina je na zasedanju konference držav pogodbenic konvencije ZN o pravicah invalidov v New Yorku opozoril, da je sprejemanje sočloveka ne glede na njegove osebne okoliščine odraz zrelosti. Države morajo po njegovem mnenju zavzeti bolj aktivno držo pri skrbi za invalide in izkazati večje ambicije na nacionalni in mednarodni ravni.