Odbor za delo se je seznanil z letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2023

Ljubljana, 12. junija - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je danes seznanil s poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2023, v katerem je posebno pozornost namenil proučevanju položaja ljudi z invalidnostmi. Člani odbora so ocenili poročilo kot dobrodošlo, a hkrati opozorili na večjo potrebo po ozaveščanju javnosti in upoštevanju priporočil.