Pirc Musar: Slovenija pozdravlja vsak načrt za mir v Ukrajini

Ljubljana, 13. junija - Slovenija bo pozdravila vsak konkreten načrt, ki bi utrl pot pogovorom za končanje vojne in vzpostavitev miru, je danes pred mirovno konferenco za Ukrajino, ki se je bo konec tedna udeležila v Švici, dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. To priložnost bo izkoristila tudi za več dvostranskih srečanj, so sporočili iz njenega urada.